نائب محافظ الوادي الجديد ووفد الغربية يتفقدان موقع مشروع الجذب السكاني بأبو طرطور

قامت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، يرافقها الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، و الوفد المرافق له ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين، بمعاينة موقع المنازل الكائنة بمنطقة أبو طرطور لبحث استغلالها في توطين الأسر الراغبة في الاستفادة من مشروع الجذب السكاني الذي تنفذه المحافظة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وتم معاينة المنازل على الطبيعة لتحديد أعمال الصيانه ورفع الكفاءة اللازمة تمهيداََ للبدء في أعمال تسليم المنازل للمستفيدين وتحديد مساحات الأراضي التي سيتم استصلاحها ومنحها للأسرة الوافدة.