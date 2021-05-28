 نائب محافظ الوادي الجديد ووفد الغربية يتفقدان موقع مشروع الجذب السكاني بأبو طرطور - بوابة الشروق
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نائب محافظ الوادي الجديد ووفد الغربية يتفقدان موقع مشروع الجذب السكاني بأبو طرطور

نائب محافظ الوادي الجديد حنان مجدي
نائب محافظ الوادي الجديد حنان مجدي
عمرو بحر
نشر في: الجمعة 28 مايو 2021 - 2:08 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 مايو 2021 - 2:08 ص

قامت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، يرافقها الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، و الوفد المرافق له ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين، بمعاينة موقع المنازل الكائنة بمنطقة أبو طرطور لبحث استغلالها في توطين الأسر الراغبة في الاستفادة من مشروع الجذب السكاني الذي تنفذه المحافظة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وتم معاينة المنازل على الطبيعة لتحديد أعمال الصيانه ورفع الكفاءة اللازمة تمهيداََ للبدء في أعمال تسليم المنازل للمستفيدين وتحديد مساحات الأراضي التي سيتم استصلاحها ومنحها للأسرة الوافدة.

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