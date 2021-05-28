مشاجرة بين شقيقين تسفر عن مقتل الأب في أبنوب بأسيوط

قتل شخص بالمعاش على يد ابنه بقرية الشنابلة مركز أبنوب في محافظة أسيوط؛ بسبب خلافات أسرية بين نجليه.



وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار بوقوع مشاجرة بقرية الشنابلة مركز أبنوب بين أشقاء بسبب خلافات أسرية أدت إلى وفاة شخص، وإصابة آخر.



وعلى الفور، انتقل المقدم عبدالمجيد مختار رئيس مباحث ابنوب، ومعاونه الرائد عبدالحميد عبدالناصر، وتبين من المعاينة وفاة جمال محمود عبد العال (70 سنة) بالمعاش، وإصابة نجله محمود.



وكشفت التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بالأيدي بين شقيقين وأبنائهما؛ بسبب خلافات أسرية، تطورت إلى خلافات بالأعيرة النارية؛ أسفرت عن مقتل الأب وإصابة أحد الأشقاء على يد أخيه زين محمود وأبنائه.



تم السيطرة على الوضع، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي، والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.