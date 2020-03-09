إسبانيا: إعطاء 7ر25 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه تم إعطاء إجمالي 7ر25 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ445 ألفا و703 جرعات في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إسبانيا ثلاثة شهور لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في إسبانيا قبل نحو 21 أسبوعا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 66ر3 مليون حالة، وعدد الوفيات 79 ألفا و888 حالة.

وسجلت إسبانيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل عام و16 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.