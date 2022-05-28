7 مصابين في انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا الغربي

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شهد الطريق الصحراوي الغربي، عند قرية بنى حسن الأشراف بمركز المنيا، انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص، تم نقلهم لمستشفى المنيا الجامعي.

وتلقت مديرية أمن المنيا، بلاغًا من عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على منطقة بني حسن الأشراف.

وعقب الانتقال والتحري، تبين إصابة سبعة أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتمّت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.