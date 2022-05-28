سميرة أحمد عن إهدائها جائزة الريادة السينمائية إلي روح سمير صبري: يستحق كل شيء



قالت الفنانة سميرة أحمد، إن إهداءها جائزة الريادة السينمائية للفنان الراحل سمير صبري، أقل ما يمكن فعله، معقبة: «سمير كان أخًا وصديقًا عزيزًا وفنانًا عظيمًا وشاملًا من كل النواحي، وإنسانًا جميلًا وحقيقيًا».



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنها وعدت الراحل باصطحابه إلى حفل الدورة الـ70 لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، منوهة إلى أن الله توفاه في نفس يوم تكريمها.



وذكرت أنها اعتذرت إلى الأب دانيال بطرس، مدير المهرجان، وأخبرته بأنها ستعجز عن الوقوف على خشبة المسرح، وخاصة أن الراحل وعدها بأن يكون معها في هذا اليوم، مضيفة: «كان لازم أهدي له هذه الجائزة لأنه يستحق كل شيء».



ووصفت سمير صبري بأنه «إنسان بمعنى الكلمة، لا يترك شيئًا إلا ويخدم فيه»، راوية: «يوميًا كنا مع بعض في النادي، لدينا ركن باسمي واسمه ركن سميرة وسمير، أي شخص جالس معنا قال إنه تعبان ويشعر بوعكة صحية، الراحل وهو قاعد يطلب دكتور صديق له ويسأله عن حالة من يشتكي في نفس التوقيت».



وروت أن سمير صبري، في إحدى المرات لم يترك صديقة لها كانت تحتاج إلى نقل للدم، إلا بعدما تأكد من تلقيها الرعاية اللازمة، مختتمة: «يستحق أي تكريم، من المذيعين الذين لا ننساهم في حياتنا، ببرامجه التي قدمها وكل أعماله الفنية».





جدير بالذكر أن الفنانة الكبيرة سميرة أحمد جائزة الريادة السينمائية، قد أهدت للفنان الراحل سمير صبري، خلال تكريمها من المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 70.