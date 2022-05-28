أوباما وبنشرقي يقودان هجوم الزمالك أمام الإسماعيلي

أعلن جوسفالدو فيريرا، مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ 21 للدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:
محمد أبو جبل في حراسة المرمى.
في الدفاع: محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش وعبدالله جمعة وحازم إمام.
في الوسط: إمام عاشور ومحمد أشرف روقا وأحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم أوباما.
في الهجوم: أشرف بن شرقي.
ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الشافي وإسلام جابر ومحمد أوناجم وسيد عبد الله وسيف جعفر ويوسف أسامة وعمر السعيد.