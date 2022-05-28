أوباما وبنشرقي يقودان هجوم الزمالك أمام الإسماعيلي

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أعلن جوسفالدو فيريرا، مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ 21 للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

في الدفاع: محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش وعبدالله جمعة وحازم إمام.

في الوسط: إمام عاشور ومحمد أشرف روقا وأحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم أوباما.

في الهجوم: أشرف بن شرقي.

‏ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الشافي وإسلام جابر ومحمد أوناجم وسيد عبد الله وسيف جعفر ويوسف أسامة وعمر السعيد.