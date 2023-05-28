وصول وفد الجامعة العربية إلى تشنجدو للمشاركة في أعمال منتدى التعاون العربي الصيني

وصل وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى مدينة تشنجدو بالصين للمشاركة في أعمال الدورة الـ 18 لاجتماع كبار المسئولين لمنتدى التعاون العربي الصيني، والدورة الـ7 للحوار السياسي الاستراتيجي العربي الصيني على مستوى كبار المسئولين التي تنطلق غدا وتستمر أعمالها لمدة يومين.

ويترأس وفد الأمانة المشارك في هذه الدورة السفير الدكتور خالد منزلاوي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية، وبمشاركة الوزير مفوض الدكتور محمد بن صديق مدير إدارة آسيا وأستراليا والتعاون العربي الآسيوي، والوزير مفوض رحاب عز الدين مديرة إدارة العلاقات الاقتصادية، والوزير مفوض فؤاد بستنجي مسؤول ملف التعاون العربي الصيني.

وعقب وصول وفد الأمانة العامة إلى مدينة تشنجدو، عُقد اجتماع تنسيقي عربي صيني بحضور السفير محمد عرفي المندوب الدائم لمصر لدى جامعة الدول العربية (الرئاسة الحالية للجانب العربي).

ومن المقرر أن تبدأ الاجتماعات على مستوى كبار المسئولين من الدول العربية والصين، غداً الاثنين، تليها زيارة للوفود العربية إلى مقاطعة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم.