أمير قطر يهنئ أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية

هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية.



وقال الأمير تميم في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيدا من التطور والنماء".





أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 28, 2023





وأظهرت المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات الرئاسة التركية، منذ قليل، تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منافسه كليتشدار أوغلو بنسبة 52.21% من الأصوات مقابل 47.79%.



وأفادت وكالة الأناضول التركية أن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية استندت إلى 97% من الأصوات المحصاة، وذلك في ظل استمرار عملية فرز الأصوات، وهو ما يشير إلى حد كبير إلى فوز أردوغان.



وفتحت مراكز التصويت أبوابها في الثامنة صباحا بتوقيت تركيا، وأغلقت في الخامسة مساء. واصطف الناخبون في طوابير طويلة تشكلت قبل فتح أبواب مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا في إسطنبول وأنقرة.