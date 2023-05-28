أشرف زكي يسافر للإمارات للاطمئنان على الفنان أحمد إبراهيم

نشر الفنان أحمد إبراهيم فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك من المستشفي التي يعالج بها في دبي، وبرفقته الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين الذي سافر خصيصا لزيارته وتقديم كل الدعم ومساندته في محنته المرضية بعد اصابته بجلطة في المخ.



وأشاد إبراهيم، الذي ظهرت عليه محاولات التغلب علي تعبه، بزيارة نقيب الممثلين ودعمه المتواصل له هو وأعضاء مجلس النقابة في مرضه، قائلا: "زيارة نقيب الممثلين لي رفعت من روحي المعنوية بشكل كبير منذ معرفتي بقدومه إلي".

ووجه الفنان أشرف زكي رسالة حب من جميع زملاءه، قائلا "إن العمل في انتظاره وقريبا سيتم شفاءه علي خير ويعود لحياته الطبيعية".



جدير بالذكر أن الفنان أحمد إبراهيم تعرض للإصابة بجلطة في المخ أثناء وجوده بدبي، ويرقد حاليا بإحدي المستشفيات هناك.