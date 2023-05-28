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قناة الجزيرة تعلن فوز أردوغان في انتخابات الرئاسة التركية

أحمد علاء
نشر في: الأحد 28 مايو 2023 - 7:38 م | آخر تحديث: الأحد 28 مايو 2023 - 7:38 م

أعلنت قناة الجزيرة، فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بانتخابات الرئاسة في بلاده، متفوقا على مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وقالت القناة القطرية، إن أردوغان حصل على52.87% من الأصوات، في حين حصل كليجدار أوغلو 47.13%.

وأضافت أنّ الرئيس التركي الفائز سيلقي ما سمته خطاب النصر من جسر البوسفور في مدينة إسطنبول التركية.

وأدلي الناخبون الأتراك بأصواتهم اليوم الأحد، في جولة ثانية حاسمة من الانتخابات الرئاسية، في منافسة جمعت بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان الذي بدأ حكمه قبل عقدين، ومرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.


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