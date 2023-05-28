تفاصيل إصابة سائق بطلق خرطوش خلال محاولة سرقته في البدرشين

تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتهامه بإصابة سائق توك توك، بطلق ناري في البدرشين وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم حاول سرقة التوك توك من المجني عليه، بطريق أسيوط الزراعي، أثناء قيادته فحاول مقاومته، فأطلق المتهم عليه طلقة خرطوش، أصاب الفخذ اليمنى، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة شخص بطلق ناري، بمنطقة المرازيق في البدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن سائق توك توك تعرض لمحاولة سرقة بالإكراه، بطريق أسيوط الزراعي، وخلال المقاومة، أصيب بطلق خرطوش، وتم نقل السائق لمستشفى البدرشين المركزي وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكب الجريمة وحُرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق.