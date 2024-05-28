 أرسنال ومانشستر سيتي يسيطران على التشكيل المثالي في موسم البريميرليج - بوابة الشروق
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أرسنال ومانشستر سيتي يسيطران على التشكيل المثالي في موسم البريميرليج

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 6:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 6:22 م

كشفت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، عن التشكيل الأفضل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم 2023–2024.

مانشستر سيتي، توج بلقب البريميرليج للموسم الرابع على التوالي، بعد منافسة شرسة مع أرسنال حتى الجولة الأخيرة.

وأعلنت الرابطة اليوم الثلاثاء عن التشكيل المثالي في الموسم الماضي بتصويت الجمهور، والذي شهد سيطرة من نجوم مانشستر سيتي وأرسنال، بتواجد 8 لاعبين من الفريقين.

وجاء تشكيل الموسم كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا (أرسنال).

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، بن وايت (أرسنال)، ويليام ساليبا (أرسنال) وجابرييل (أرسنال).

خط الوسط: فيل فودين (مانشستر سيتي)، رودري (مانشستر سيتي)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) وكول بالمر (تشيلسي).

الهجوم: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) – أولي واتكينز (أستون فيلا).


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