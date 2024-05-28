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جمع مؤتمر دولي للمانحين 5ر7 مليار يورو (2ر8 مليار دولار) للاجئين السوريين يوم الاثنين.

وأعلن مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي يانيز لينارسيتش أنه سيتم تقديم 5 مليارات يورو من هذا المبلغ كمنح و 5ر2 مليار يورو كقروض.

وقال لينارسيتش في بيان على منصة (إكس): "أثبت المجتمع مرة أخرى أن الأشخاص في سوريا واللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم ليسوا منسيين".

وأعلن وزير الدولة الألماني توبياس ليندنر عن مساهمة بنحو مليار يورو لدعم الأشخاص في سوريا والمجتمعات المضيفة لهم.

وفر نحو 7ر5 مليون لاجئ سوري إلى تركيا ولبنان والأردن المجاورة، وفقا للتقديرات.