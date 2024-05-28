الحكومة الأيرلندية تعلن اعترافها رسميا بدولة فلسطين

أعلنت الحكومة الأيرلندية، مساء اليوم الثلاثاء، اعترافها بدولة فلسطين، قائلة إنها قررت إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الدولة الفلسطينية.

وقالت في بيان عبر موقعها الرسمي، إن دبلن ستعمل على ترقية وضع البعثة الفلسطينية في البلاد إلى سفارة، وستعين سفيرًا لدى فلسطين.

وأكدت أن «الاعتراف بدولة فلسطين مجرد بداية»، مشيرة إلى أن «أيرلندا ملتزمة بشدة بالسعي لتحقيق السلام ودعم بناء الدولة الفلسطينية».

وشددت على أهمية حصول السلطة الفلسطينية على الدعم الكامل من المجتمع الدولي في إطار جهودها للإصلاح وتقديم الخدمات، مؤكدة أنها ستبذل جهود مضاعفة لتحقيق تلك الغاية.

وأكملت: «ستواصل أيرلندا العمل بشكل وثيق مع السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين من أجل خلق مسار سياسي يمكنه وقف هذا الصراع المروع والكارثة الإنسانية، وضمان إطلاق سراح جميع الرهائن، وتحقيق رؤية دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة؛ تعيش إلى جانب دولة إسرائيل في سلام وأمن».