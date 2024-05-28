واصلت أسعار صرف الدولار الارتفاع أمام الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بما يترواح بين 18 و28 قرشا، وذلك بعد ارتفاعها بنحو 22 قرشا بنهاية تعاملات أمس الاثنين.

وصعد سعر العملة في البنك الأهلي المصري بنحو 28 قرش ليسجل 47.40 جينه للشراء، و47.50 جنيه للبيع، مقابل 47.12 جينه للشراء، و47.22 جنيه للبيع بنهاية تعاملات أمس.

وارتفع سعر الدولار في بنك مصر بنحو 18 قرش ليسجل 47.30 جينه للشراء، و47.40 جنيه للبيع، مقابل 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.

وقفزت العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي بنحو 25 قرش لتصل إلى مستوى 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع، مقارنة بـ 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع،

فيما استقر سعر الدولار فى بنك قناة السويس، والاستثمار العربي، وبنك الاسكندرية، وبنك العربى الافريقى عند مستوى 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الخضراء في مصرف أبوظبي الأسلامي ليسجل 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.

في مارس الماضي، سمح البنك المركزي بتحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة على الجنيه 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، لتتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بعد تطبيق سياسة سعر الصرف المرن في مارس الماضي، من 31 جنيها تقريبا للدولار، إلى 50 جنيها، ثم عاود الارتفاع تدريجيا ليدور حول مستويات 46 و48 جنيها للدولار خلال الشهرين الماضيين.