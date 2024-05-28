دويدار مهاجما إدارة الزمالك: «هذه الأخطاء لا يقع فيها مراكز الشباب»

وجه أحمد دويدار، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق انتقاداته لمجلس إدارة الأبيض، نظرًا لتقديم مستحقات إلى بيراميدز وإنبي، بعد تتويج الفريق بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال أحمد دويدار في تصريحات تليفزيونية: "من أبرم عقد زياد كمال أخطأ.. هل يصح أن يحصل اللاعب على 100 ألف دولار بعد التتويج بكأس الكونفدرالية و50 ألف دولار حال التتويج بكأس السوبر الإفريقي؟".

وأضاف: "ماذا يحدث إذا زياد كمال أحرز هدف في كأس السوبر الإفريقي؟ هل يحصل حينها على 200 ألف دولار؟ ده هزار؟.

وتابع: "الناس بتهزر.. انتوا طمعانين في نادي الزمالك؟ هل عشان مجلس إدارة نادي الزمالك من رجال الأعمال فالجميع يطمع فيه حاليًا".

وأكمل: "طالما هذا البند موجود في عقد عبد الله السعيد يكون اللاعب انتقل إلى الزمالك مجانًا.. خطاب بيراميدز إلى الزمالك مسخرة.. ما يحدث عك إداري".

وواصل: "بيراميدز يريد مستحقات مالية للاعب لم يلعب ولم يشارك في أي مباراة في كأس الكونفدرالية وهو عبد الله السعيد.. يجب محاسبة من وضع هذا البند.. أوجه حديثي لحسين لبيب، رئيس النادي يجب توضيح كل تلك الأمور".

وأتم أحمد دويدار تصريحاته قائلًا: "بأي منطق تم الاتفاق على هذه البنود؟ هذه أخطاء لا يقع فيها إدارات مراكز الشباب".