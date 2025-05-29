أكدت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، أنها عرضت على الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريرًا ورد من الشؤون القانونية بالمديرية بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي بمدرسة عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية بإدارة سمسطا التعليمية، وذلك بعد قيامهم بإثارة الشغب داخل اللجان خلال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025.

وأوضحت الهواري أن المحافظ وجّه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة، لضمان تحقيق الانضباط داخل اللجان، والحفاظ على سير العملية التعليمية وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.

وبناءً على ما ورد بالتقرير، اعتمدت وكيل الوزارة توصيات اللجنة المختصة، التي انتهت إلى إلغاء امتحانات ستة طلاب في جميع المواد الدراسية لهذا العام، واعتباره عامًا رسوبًا لهم، تطبيقًا للقرارات الوزارية المنظمة بشأن حالات الشغب داخل اللجان.

وشدّدت الهواري على أن مديرية التربية والتعليم لن تتهاون مع أي محاولات للإخلال بالانضباط داخل اللجان، مؤكدة أن القانون سيُطبق بكل حزم، حفاظًا على حقوق الطلاب المجتهدين، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للامتحانات.







