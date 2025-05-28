نيجيريا تسعى لزيادة بواقع 24 مليار دولار في القروض لتعزيز النمو

طلب الرئيس النيجيري بولا تينوبو موافقة النواب على زيادة بواقع 24 مليار دولار تقريبا في الاقتراض الخارجي في العامين المقبلين، لتمويل المشاريع التي سوف تحفز النمو الاقتصادي.

وقال تينوبو في رسالة للنواب الفيدراليين قرأها رئيس مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء، إن القروض التي تتألف من 5ر21 مليار دولار وملياري يورو و15 مليار ين، سوف تستخدم لتمويل مشاريع البنية التحتية والصحة والزراعة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ولن يتم جمع القروض إلا وقتما وحسبما دعت الحاجة وقد لا يتم تنفيذ الخطة بالكامل مثلما كان الحال في الخطط السابقة. وتبلغ القروض نحو ثلثي ميزانية العام الجاري البالغة 4ر36 مليار دولار. وتأتي القروض في إطار خطة الحكومة للاقتراض الخارجي المتجدد للفترة من 2024 إلى 2026.