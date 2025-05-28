منظمة أممية: إصابة 47 شخصا خلال محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية في غزة أمس

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أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، صباح الأربعاء، إصابة 47 شخصا خلال محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية في غزة أمس.

ومع بدء الآلية الإسرائيلية الجديدة لتوزيع المساعدات، قتل جيش الاحتلال ثلاثة مواطنين وأصاب 46 آخرين، قرب نقطة مساعدات الشركة الأمريكية برفح، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

كما تحدثت مصادر فلسطينية عن اعتقال 15 مواطنًا.

واندفع آلاف المواطنين بدافع الجوع نحو مركز لتوزيع المساعدات، واقتلعوا السياج الأمني، قبل أن يبدأ جيش الاحتلال بإطلاق النار عليهم.

وحذرت منظمات أممية من الآلية الأمريكية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات.

من جانبها، قالت حركة حماس إن مشاهد اندفاع الآلاف لمركز توزيع المساعدات وما رافقها من إطلاق الرصاص على المواطنين، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك فشل هذه «الآلية المشبوهة».

وأضافت الحركة في بيان لها، أن هذه الآلية تحولت إلى فخ يعرض حياة المدنيين للخطر، ويستغل لفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة تحت غطاء المساعدات.

وشددت حماس على أن خطة توزيع المساعدات الإسرائيلية صُمّمت خصيصًا لتهميش دور الأمم المتحدة ووكالاتها، وتهدف إلى تكريس أهداف الاحتلال السياسية والعسكرية، والسيطرة على الأفراد لا إلى مساعدتهم، مما يعد خرقا صارخا للقانون الإنساني الدولي.