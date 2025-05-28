ترامب: كندا تنضم لـ«القبة الذهبية» بـ61 ملياراً أو تنضم لأمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن كندا يمكن أن تنضم إلى منظومة الدفاع الجوي الوقائي الأمريكية المخطط لها، والمعروفة باسم "القبة الذهبية"، إما بدفع 61 مليار دولار، أو من خلال أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: "قلت لكندا، التي ترغب بشدة في أن تكون جزءا من نظام قبتنا الذهبية الرائع، إن التكلفة ستكون 61 مليار دولار إذا بقيت دولة منفصلة ولكن غير متساوية، لكنها ستكون صفر دولار إذا أصبحت ولايتنا الحبيبة الـ51. وهم يدرسون العرض!".

وجاءت تصريحاته بعد فترة وجيزة من إعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لهيئة الإذاعة الكندية عن رغبته في الانضمام إلى مبادرة دفاع أوروبية كبرى بحلول الأول من يوليو، في خطوة تهدف إلى تقليل اعتماد بلاده على الولايات المتحدة في مجال الأسلحة والذخائر.

ورفض كارني باستمرار محاولات ترامب لإقناع كندا بأن تصبح الولاية الـ51. وقال كارني في اجتماع سابق مع ترامب في المكتب البيضاوي: "كندا ليست للبيع".

وكان ترامب قد كشف الأسبوع الماضي عن مزيد من التفاصيل حول مشروع "القبة الذهبية" البالغة كلفته 175 مليار دولار، قائلا إنه سيكون جاهزا للعمل قبل نهاية ولايته في عام 2029، وقادرا على اعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ من أي مكان في العالم وحتى من الفضاء.

وأطلق ترامب مبادرة "القبة الذهبية" بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في يناير. ويستند النظام إلى نموذج "القبة الحديدية" الإسرائيلي، لكن سيتم تكييفه ليتناسب مع الظروف الأمريكية ودمجه في البنية التحتية الدفاعية القائمة.