الجبهة الوطنية بجنوب سيناء تبحث تحديات الإسكان والمشروعات الصغيرة للشباب

عقدت أمانة حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء، أمانة مدينة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا في مقرها، بحضور أعضاء الأمانة برئاسة الشيخ حسن سالم أمين أمانة شرم الشيخ، وأحمد الكفراوي، أمين التنظيم بالمدينة.

وناقش أعضاء الأمانة في الاجتماع أبرز التحديات التي يواجهها الشباب في قطاعي الإسكان والمشروعات الصغيرة، والتي تضمنت محاور النقاش الأزمة التي تواجه الشباب في الحصول على وحدات سكنية مناسبة، إضافة إلى التحديات التمويلية والإدارية التي تعيق تنفيذ مشروعاتهم الخاصة.

كما استعرض أعضاء الحزب اقتراحات واقعية لتيسير إجراءات التمويل، وتوفير دورات تدريبية متخصصة لدعم رواد الأعمال الشباب، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية المعنية لضمان تنفيذ حلول فعالة ومستدامة.

وأكد الجميع على ضرورة تسهيلات مالية لدعم الشباب في الحصول على سكن مناسب، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة في إدارة المشروعات وإعداد دراسات الجدوى، وتشجيع الاستثمار المحلي لتوفير فرص عمل مستدامة، والتواصل مع الجهات التنفيذية المختصة لرفع التوصيات والمساهمة في دعم المبادرات الشبابية.

وأشاروا إلى الدور المحوري للحزب في دعم الشباب، وتقديم حلول مستدامة تسهم في التنمية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.