انخفض العجز الكلي للموازنة في أول 10 أشهر من العام المالي الحالي، ليسجل 6.5% مقابل 6.9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 18.73% لتصل إلى 1.976 تريليون جنيه مقابل 1.664 تريليون جنيه وصعدت المصروفات بنسبة 25.40% لتصل إلى 3.078 تريليون جنيه مقابل 2.453 تريليون جنيه.

حققت الإيرادات الضريبية نموا بنسبة 37.71% لتصل إلى 1.709 تريليون جنيه مقابل 1.241 تريليون جنيه.

سجل الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعا بنسبة 33.99% لتصل إلى 497.370 مليار جنيه مقابل 371.135 مليار جنيه.

ارتفعت إجمالي الفوائد بنسبة 32.48% لتصل إلى 1.656 تريليون جنيه مقابل 1.250 تريليون جنيه.