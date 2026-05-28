اعتقال مسئول سابق في CIA بعد ضبط ذهب بـ 40 مليون دولار داخل منزله

اعتقلت السلطات الأمريكية مسئولا رفيعا سابقا في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، بعد اكتشاف كميات ضخمة من الذهب والنقد في منزله بولاية فرجينيا.

وبحسب وثائق قضائية، عُثر على نحو 303 سبائك ذهب، يزن كل منها قرابة كيلوجرام، داخل منزل المسؤول ديفيد راش، وتقدر قيمتها بأكثر من 40 مليون دولار، إضافة إلى نحو مليوني دولار نقداً، و35 ساعة فاخرة معظمها من علامة "رولكس"، وفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وتصف الوثائق راش بأنه "موظف سابق بمستوى تنفيذي رفيع في وكالة حكومية أمريكية". وقالت مصادر مطلعة على التحقيق إنه شغل حتى وقت قريب منصبا رفيعا في وكالة المخابرات المركزية.

ويواجه راش، الذي تشير وثائق المحكمة إلى أنه كان يحمل تصريحًا أمنيًا سريًا للغاية وإمكانية الوصول إلى معلومات سرية، اتهامات تتعلق بالكذب بشأن مؤهلاته التعليمية وخدمته العسكرية عند التقدم لوظيفته الحكومية، وبالاحتيال للحصول على تعويضات مرتبطة بإجازات عسكرية بطريقة غير قانونية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتشير وثائق الاتهام إلى أنه ادعى الانتماء إلى الاحتياط البحري الأمريكي رغم أنه تم تسريحه، كما قام بتضخيم مؤهلاته الأكاديمية، ما مكنه من الحصول على مبالغ مالية تقدر بعشرات الآلاف من الدولارات.

وفي بيان مشترك، قالت وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" إن الاعتقال جرى في 19 مايو الحالي، بعد أن فتح تحقيق داخلي في الـ"سي آي إيه" خلص إلى وجود مخالفات قانونية محتملة، ليتم إحالة الملف لاحقا إلى السلطات القضائية.

وتشير وثائق المحكمة إلى أن راش قدّم، بين نوفمبر 2025 ومارس 2026، عدة طلبات إلى الحكومة الأمريكية "للحصول على كمية كبيرة من العملات الأجنبية وعشرات الملايين من الدولارات على شكل سبائك ذهبية لتغطية نفقات متعلقة بالعمل"، والتي حصل عليها لاحقا.

وأفادت الوثائق أيضا بأن وكالة المخابرات المركزية "لم تتمكن، خلال مراجعة القضية، من العثور على سبائك الذهب أو الكميات الكبيرة من العملات الأجنبية".

كما لم تتمكن الحكومة الأمريكية من العثور على "أي سجل يُثبت أن راش قدّم معلومات إلى جهة عمله بشأن كيفية التصرف بالعملات أو سبائك الذهب التي حصل عليها لأغراض العمل".



