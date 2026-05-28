الاتحاد الأوروبي يؤجل تعيين مفاوض لمحادثات السلام الأوكرانية ويواصل التحضير لعقوبات جديدة على روسيا

قال مسؤولون ودبلوماسيون كبار في الاتحاد الأوروبي إن التكتل لا يعتزم حاليا تعيين كبير مفاوضين لمحادثات سلام محتملة بين أوكرانيا وروسيا.

وأوضح المسؤولون لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إلى جانب دول أعضاء رئيسية بينها ألمانيا، لا ترى أن هذه الخطوة مفيدة في المرحلة الحالية، وذلك على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في قبرص.

وبحسب المسؤولين، يريد الاتحاد أولاً التركيز على الاستراتيجية بدلا من الشخصيات، بما يشمل القضايا التي ينبغي مناقشتها مع روسيا، وكيف يمكن دعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، يُتوقع استمرار التحضيرات لفرض عقوبات إضافية على روسيا، في ظل اعتقاد مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مستعد للتفاوض.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها (د ب أ)، من المتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية والجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، مقترحات لحزمة العقوبات الـ21 ضد روسيا، تستهدف القطاع المالي وموردي الصناعات العسكرية.