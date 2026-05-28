الجيش الإسرائيلي يهاجم 550 هدفا لحزب الله في لبنان منذ مطلع الأسبوع

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه هاجم منذ مطلع الأسبوع الجاري نحو 550 هدفا تابعا لحزب الله في مناطق متفرقة من لبنان، شملت مباني عسكرية ومقرات ومواقع إطلاق صواريخ.



واستهدفت الغارات منطقة البقاع وعددا من المناطق الجنوبية. وذكر البيان أن الهجمات طالت "مباني عسكرية ومقرات ومواقع إطلاق كانت تُستخدم من قبل منظمة حزب الله الإرهابية"، وأكد الجيش أن القصف مستمر، مشيرا إلى أن المقرات في منطقة صور تتعرض للهجوم في هذه الأثناء أيضا.

وأوضح البيان أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد على "الانتهاكات" و"التهديدات" المستمرة من قبل الحزب، مضيفا أنه "لن يسمح للتهديدات بالنمو".

هذه الغارات هي الأوسع منذ أسابيع، حيث تم توسيع نطاق الاستهداف ليشمل عمق الأراضي اللبنانية، وليس فقط المناطق الحدودية. ويُعتبر قصف منطقة البقاع، التي تُعد معقلا رئيسيا لحزب الله، تصعيدا لافتا للنظر، قد يشير إلى مرحلة جديدة من المواجهة.

يأتي هذا التصعيد في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، أنه بدأ عملية برية محددة في منطقة جنوب لبنان، ونشر قوات إضافية في المنطقة.



وبحسب التقديرات العسكرية، فإن العدد التراكمي للأهداف التي تم قصفها منذ بداية الأسبوع تجاوز 550 هدفا، في عملية وصفتها المصادر العسكرية بأنها "واسعة النطاق ومستمرة" تهدف إلى "إضعاف القدرات العسكرية لحزب الله".