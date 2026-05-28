نائب محافظ الفيوم يتابع أعمال النظافة والتخلص من مخلفات الأضاحي

- التوني يشدد على التصدي لمخالفات البناء وتواجد فرق الإنقاذ بالمناطق السياحية



تابع الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال النظافة العامة والتخلص من مخلفات الأضاحي بمختلف مجالس المدن، إلى جانب متابعة جهود التصدي لمخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء هشام عبدالسميع الشيمي، سكرتير عام المحافظة المساعد، وحسين مصطفى، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ.

وخلال المتابعة، شدد نائب المحافظ على تكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والإشغالات أولا بأول، خاصة بمحيط المتنزهات العامة والحدائق والمزارات السياحية والأماكن الترفيهية، مع سرعة التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي، حفاظا على البيئة والمظهر الحضاري للمحافظة.

كما أكد التوني ضرورة رصد ومنع التعديات على الأراضي الزراعية في المهد، والتعامل الفوري مع أي مخالفات بناء بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وكلف نائب المحافظ مدير مركز السيطرة ورئيس وحدة المتابعة الميدانية، بالتنسيق مع مجالس المدن ومديرية الشباب والرياضة، بمتابعة تواجد فرق الإنقاذ بالمناطق الخطرة على ساحل بحيرة قارون ووادي الريان، من خلال نوبتجيات مستمرة على مدار الساعة، لضمان سلامة المواطنين والزائرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشدد نائب المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من خلال غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، بالتنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.