3 ناقلات تغادر مضيق هرمز مع إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال

أظهرت بيانات تتبع الشحن التابعة لمجموعة بورصات لندن وكبلر أن ناقلتَي نفط عملاقتين وناقلة غاز طبيعي مسال غادرت مضيق هرمز خلال الأيام الماضية مع إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، فيما تتجه حاليا إلى الصين والهند، في وقت لا تزال فيه حركة نقل النفط والغاز الطبيعي المسال عبر الخليج محدودة بشكل عام.

وتتجه الناقلة العملاقة "إيجل فيراكروز"، المحملة بنحو مليوني برميل من النفط الخام السعودي منذ أواخر فبراير، إلى ميناء تشوانتشو في مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين، على أن تصل في 16 يونيو إلى مصفاة تابعة لشركة سينوكيم، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

كما يُنتظر وصول الناقلة العملاقة "نيسوس كيروس"، المحملة بنحو 1.8 مليون برميل من مزيج داس الإماراتي، إلى ميناء فيساكاباتنام الهندي في 3 يونيو حيث توجد مصفاة تابعة لشركة هندوستان بتروليوم.

وأظهرت بيانات كبلر أن الناقلتين غادرتا مضيق هرمز الثلاثاء، فيما خرجت الناقلة "هوا لين وان" التي ترفع العلم الصيني وتشغلها مجموعة كوسكو للشحن الأربعاء، متجهة إلى ميناء هويتشو في مقاطعة قوانجدونج الصينية، محملة بشحنات نافثا كويتية منذ مارس.

وفي سياق منفصل، عادت ناقلة الغاز الطبيعي المسال "أم الأشطان" للظهور في بيانات التتبع يوم 27 مايو بعدما شوهدت للمرة الأخيرة فارغة قبالة سواحل الإمارات مطلع الشهر، إذ أظهرت البيانات أنها غادرت جزيرة داس محملة بشحنة وتتجه حاليا شرقا نحو الهند.