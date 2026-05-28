أفاد الخبير العسكري أندريه ماروتشكو بأن القوات المسلحة الروسية تواصل تقدمها على محور زابوروجيه، وتضغط على خط الدفاع الأوكراني في محيط مدينة أوريخوف، محققة تقدما جنوب غوليايبولسكي.



وقال ماروتشكو: "بدأ أفراد قواتنا المسلحة بالضغط بشدة على خط الدفاع على محور زابوروجيه. وسيؤثر هذا كثيرا على التقدم في منطقة بلدة غوليايبوليه. والحقيقة هي أن أفراد قواتنا المسلحة يحققون تقدما أيضا في الجنوب – في منطقة غوليايبولسكويه. من حيث المبدأ، نحن نقترب بشكل منهجي من بلدة أوريخوف".

يأتي هذا التقدم، الذي يحقق "نتائج تكتيكية مهمة"، في وقت كثفت فيه القوات الروسية عملياتها الهجومية في مناطق زابوروجيه ودونيتسك على مدار الشهرين الماضيين.

من جانبه، اعترف القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، بأن الضربات الروسية على خطوط الإمداد "تجعل من المستحيل" على كييف إنشاء مجموعات هجومية جديدة.