ترامب يعلن دعمه الكامل لباشينيان في الانتخابات البرلمانية الأرمينية المقبلة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه الكامل لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في الانتخابات البرلمانية في أرمينيا والمقرر إجراؤها في شهر يونيو المقبل.



وكتب ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "رئيس الوزراء نيكول باشينيان، من أرمينيا، هو صديق وقائد عظيم، يجعل بلاده قوية، غنية، وآمنة للغاية".

وأضاف: "نيكول يشاركني بالكامل رؤيتي للسلام والازدهار من أجل أرمينيا ومنطقة جنوب القوقاز بأكملها".

وأشار ترامب إلى الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أرمينيا مؤخرا، معتبرا أن الأخير، "دفع قدما بعدة صفقات مهمة للبلدين".

وتابع الرئيس الأمريكي."قريبا، ستبدأ الولايات المتحدة وأرمينيا معا مشروع 'طريق ترامب للسلام والازدهار الدولي'، الذي سيحوّل منطقة جنوب القوقاز، وسيساعد شركات الطاقة الأمريكية الرائعة على الوصول من آسيا الوسطى إلى الولايات المتحدة".



وأعرب ترامب عن تأييده "الكامل والشامل لإعادة انتخاب باشينيان" في الانتخابات المقررة في يونيو المقبل، مضيفا: "بمساعدة نيكول، سنرتقي بالولايات المتحدة وأرمينيا ومنطقة جنوب القوقاز وآسيا الوسطى إلى مستويات أعلى منها في أي وقت مضى".

ومن المقرر أن يتوجه المواطنون في أرمينيا إلى صناديق الاقتراع في السابع من يونيو القادم، حيث تقدم 19 كيانا سياسيا بطلبات للمشاركة، منها 17 حزبا وكتلتان انتخابيتان، وفق القائمة النهائية الصادرة عن اللجنة المركزية للانتخابات.

يذكر أن باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقعا في 8 أغسطس 2025، عقب اجتماع ثلاثي مع ترامب في واشنطن، إعلانا مشتركا بشأن تسوية سلمية بين باكو ويريفان، وإنشاء خط نقل يربط بين أذربيجان و إقليم نخجوان عبر الأراضي الأرمينية. وقد أطلق على هذا المشروع اسم "طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين"، وسيخضع لسيطرة الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأرمينية أن يريفان ستقوم مبدئيا بتأجير "ممر ترامب للسلام والازدهار الدولي" للولايات المتحدة لمدة 49 عاما، بحصة أمريكية تبلغ 74% في المشروع، مع احتفاظها بحصة تبلغ 26%، متوقعة تمديد هذه الشراكة لاحقا لمدة 50 عاما إضافية، مع حصول الحكومة الأرمنية على حصة إضافية، لتصل حصتها إلى 49%.