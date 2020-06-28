 جامعة قناة السويس تستقبل 588 طالبا وطالبة بالمدن الجامعية خلال امتحانات الفرق النهائية - بوابة الشروق
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جامعة قناة السويس تستقبل 588 طالبا وطالبة بالمدن الجامعية خلال امتحانات الفرق النهائية

جامعة قناة السويس تستقبل ٥٨٨ طالب وطالبة بالمدن الجامعية خلال إمتحانات الفرق النهائية
جامعة قناة السويس تستقبل ٥٨٨ طالب وطالبة بالمدن الجامعية خلال إمتحانات الفرق النهائية
أميرة محمدين
نشر في: الأحد 28 يونيو 2020 - 3:20 م | آخر تحديث: الأحد 28 يونيو 2020 - 3:21 م
أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، استعداد المدن الجامعية لاستقبال 588 طالبًا وطالبة خلال فترة الامتحانات السنوات النهائية التي تنطلق أول يوليو المقبل.

وأضافت أن مدينة الطالبات تستقبل 288 طالبة، فيما تستقبل مدينة الطلاب 300 طالب وسط إجراءات احترازية مشددة، وأعمال تعقيم وتطهير مستمرة بالمدن الجامعية والكليات.

وتفقد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، المدن الجامعية لمتابعة إجراءات التعقيم والتطهير التي تجرى بصفة يومية.

ووجه بغلق القاعات التي تسمح بالتجمعات وتسكين كل طالب في غرفة منفصلة، ومنع استضافة أي زميل له، مع توصيل الوجبات إلى الغرف وعدم السماح بالتواجد في المطعم.

وتفقد شقيدف كليات الزراعة والعلوم والتربية الرياضية، لمتابعة الإجراءات الوقائية وأعمال التعقيم والتطهير التي تنفذ ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب والأساتذة.

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