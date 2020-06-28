وجهت الدكتورة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، خلال تفقدها لمنطقة "شق الثعبان"، بضرورة إزالة الاشغالات والمخلفات بمدخل شق الثعبان، بالإضافة لتكثيف حملات النظافة وتمهيد الطريق ضمن خطة تطوير المنطقة مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



وقالت عبد المنعم، إنه تم التنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، للقيام بحملة مكبرة بمدخل شق ثعبان، موضحة أن الحملة أسفرت على رفع جميع الاشغالات من نهر الطريق، وتم توسعه الشارع.



وطالبت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، خلال بيان، اليوم، بالالتزام بالاشتراطات البيئية واتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأكدت عبد المنعم، أن وحده الرصد البيئي بحى المعصرة، تواصل حملات الرش والتطهير والتعقيم بشوارع الحي، تحت اشراف اللواء أيمن جبريل، رئيس حي المعصرة، منوهة إلي رش وتطهير دور العبادة بالحي، للحفاظ على سلامة المواطنين، كتطهير مسجد الصفا والمروة.



وأشارت إلى استمرار عمليات الرش والتطهير والتعقيم بشكل يومي، وذلك بعد فتح الحياة والمعيشة تدريجيا، مؤكدة أن ذلك بصفة مستمرة للقضاء على تداعيات فيروس كورونا.



ونوهت عبد المنعم، إلي تطهير ورفع مخلفات مجرى السيل من شارع جمال عبد الناصر، وحتى أمام مستشفى محمد حسن، مؤكدة علي استكمال صيانه أعمدة الانارة بنطاق حي المعصرة، من قبل إدارة الانارة، حيث تمت أعمال صيانة بشارع رشدى تقاطع الشقنقيرى، وحتي نهاية الشارع ،وذلك في إطار خطة الصيانة الدورية والاستجابة لطلبات المواطنين.



وتابعت أنه "تم إصلاح ماسورة مياه مكسورة بشارع 18 مع شارع 85، بواسطة حي المعادي، تحت إشراف المهندس عادل عبد الظاهر، رئيس الحي"، مؤكدة استمرار أعمال النظافة اليومية، ورفع الاشغالات والمخلفات، للحفاظ علي المظهر الحضاري لشوارع المنطقة الجنوبية، وتوفير بيئة آمنة لسكانها.