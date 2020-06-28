لجنة الانتخابات في مالاوي تعلن فوز المعارض تشاكويرا بالانتخابات الرئاسية

أعلنت اللجنة الانتخابية في مالاوي فوز زعيم حزب المؤتمر الملاوي المعارض لازاروس تشاكويرا بالانتخابات الرئاسية، متغلبا على الرئيس المنتهية ولايته بيتر موثاريكا، من الحزب التقدمي الديمقراطي.

وحصل تشاكويرا -65 عاما- على 57ر58% من الأصوات، في حين حصل موثاريكا -80 عاما-، والذي يشغل المنصب منذ عام 2014، على 39% من الأصوات.

تأتي هذه النتيجة بعد انتخابات رئاسية ثانية تم إجراؤها بعدما أبطلت المحكمة العليا فوز موثاريكا في انتخابات رئاسية متنازع عليها جرت في مايو من عام 2019، وذلك إثر اعتراض تشاكويرا والمرشح سولوس تشيليما على النتائج بسبب حدوث مخالفات.

ووصف موثاريكا أمس الانتخابات الرئاسية التي جرت في 23 يونيو الجاري بأنها الأسوأ في تاريخ البلاد.

وقال موثاريكا فى مؤتمر صحفى مقتضب أمس فى بلانتاير، بعد أن أشارت نتائج غير رسمية إلى أن منافسه تشاكويرا يمكن أن يفوز بفارق كبير: "لقد رأى المواطنون المالاويون جميعا أن هذه الانتخابات هى الأسوأ فى تاريخ مالاوى".

وأضاف موثاريكا: "إن مراقبينا تعرضوا للضرب والمضايقة والاختطاف والترهيب حتى لا يشاركوا في عملية المراقبة"، وزعم أن العديد من مراقبي حزبه لم يحضروا عملية الفرز لأنهم كانوا يخضعون للعلاج في المستشفيات.

وناشد موثاريكا مواطنيه البقاء متحدين وسلميين.