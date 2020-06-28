محافظ الغربية: تنفيذ 10 قرارات إزالة خلال يوم واحد

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قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، إنه جرى تنفيذ 10 قرارات إزالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، شملت قراري إزالة لتعديات على أراضي زراعية مساحة قيراط و10 أسهم بمركز سمنود، و8 قرارات إزالة لمخالفات بناء على مساحة 698 مترا بحي أول المحلة الكبرى ومركز طنطا ومركز قطور.

وأضاف المحافظ -في تصريح صحفي- أنه جرت إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضي زراعية مساحة قيراطين و20 سهما، بمركز طنطا ومركز قطور، كما جرت إزالة مخالفتي بناء على مساحة 155 مترًا مربعا بمركز طنطا ومركز قطور.

وأشار إلى مواصلة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية حملاتها المكبرة لاسترداد حق الدولة بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع قوات الأمن.