ارتفاع حصيلة اصابات كورونا في أوكرانيا إلى أكثر من مليونين و234 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد إلى مليونين و234 ألفاً و281 إصابة فور تسجيل 285 حالة إصابة جديدة في أخر 24 ساعة.

وذكرت وزارة الصحة، في منشور على "فيسبوك" نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الرسمية، أن البلاد سجلت في الوقت نفسه تسع حالات وفاة مرتبطة بالجائحة، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 52 ألفاً و295 حالة.

وأضافت أن 723 مريضاً بالفيروس قد تعافوا على مدار يوم أمس الأحد، ما رفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و163 ألفاً و792 متعافياً.