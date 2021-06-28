أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه على مدار سبع سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد التنمية ومسيرة الإنجازات، شهدت البحيرة طفرة وثورة في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، تم خلالها تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة من الزمن.

وأوضح: "فكانت ولا تزال جهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن البحراوي ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية، إعجازا حقيقيا وتحديا غير مسبوق، وتحقيق طفرة تنموية فى شتى القطاعات والمجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم".

وتابع:" يعد ما تم ضخه من استثمارات وتمويل ودعم للمحافظة خلال تلك الفترة لم يتحقق عبر عقود من الزمان وهو ما يؤكد أن الدولة تضع يدها بقوة لدفع العمل والتنمية على أرض البحيرة".

وأضاف المحافظ، أن قطاع الإسكان بالمحافظة شهد تنفيذ ٤ مراحل بعدد ٧٩٩٢ وحدة سكنية بتكلفة تبلغ مليار و٤٨ مليون جنية، وتسليم ٣٧١١ وحدة منهم إلى مستحقيها تبلغ تكلفتها ٤٥٤ مليونا، وجارٍ العمل بـ330 وحدة بتكلفة 110 ملايين، بالإضافة إلى ٣٩٥١ وحدة، تم الانتهاء منها وتحت التسليم لمستحقيها بتكلفة 484 مليونا.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن ما تم خلال السبع سنوات الماضية وبدعم وتوجيهات السيد الرئيس الذى يولي المحافظة اهتماما كبيرا ودعما متكامل لا ينقطع، شهد تنفيذ ٤٤٢١ مشروعا على أرض المحافظة في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ ٧٨.٧ مليار جنيه، تم الإنتهاء من ٣٧٢٩ مشروعا بتكلفة إجمالية ٤١.٥ مليار جنيه، و٦٩٢ مشروع جارٍ العمل بها بتكلفة إجمالية ٣٧.٢ مليار جنيه.