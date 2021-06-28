مصادر محلية: إطلاق صواريخ على قاعدة أمريكية شرقي سوريا

(د ب أ)

قالت مصادر محلية في محافظة دير الزور شرقي سورية إنه تم إطلاق أربعة صواريخ مساء اليوم الإثنين على حقل العمر الذي توجد به قاعدة أمريكية.

وأكدت المصادر،التي لم يتم تسميتها، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "أربعة صواريخ أطلقت من بلدة القورية الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية جنوب مدينة الميادين 60 كم شرق محافظة دير الزور باتجاه حقل العمر الذي يضم قاعدة أمريكية".

وأضافت المصادر أن طائرات أمريكية قامت بشن غارات على مناطق إطلاق الصواريخ.

وأشارت المصادر إلى أن هناك حالة استنفار تشهدها مناطق سيطرة القوات الحكومية السورية والقوات الموالية لها إثر تعرضها ليلة أمس لضربة جوية أمريكية.

من جهة أخرى ، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض بسقوط عدة قذائف مدفعية في حقل العمر النفطي ومساكن الحقل بريف دير الزور الشرقي، حيث تتخذه القوات الأمريكية قاعدة عسكرية لها، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية واحتراق سيارات كانت في الموقع المستهدف، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن الميليشيات الإيرانية في منطقة غرب الفرات استهدفت القاعدة الأمريكية من مواقعها في ريف دير الزور.

يأتي قصف القاعدة الأمريكية بعدما أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأحد أوامر بشن ضربات جوية على جماعات مسلحة مدعومة من إيران في المنطقة الحدودية بين العراق وسورية.