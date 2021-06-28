قوات المتمردين تدخل ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي الإثيوبي

أفادت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن قوات للمتمردين دخلت عاصمة إقليم تيجراي الإثيوبي.



ونقلت الوكالة عن شهود قولهم إن مقاتلين موالين لـ"قوات دفاع تيجراي" المنشقة دخلوا مدينة ميكيلي بعد ظهر يوم الاثنين.



وفي وقت سابق من اليوم، قال سكان في ميكيلي إن الجنود الإثيوبيين يغادرون المدينة.



وكانت الإدارة المؤقتة في منطقة تيغراي طلبت من الحكومة الفيدرالية وقف إطلاق النار للسماح بإيصال المساعدات بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من الحرب.



واندلع القتال في تيجراي أوائل نوفمبر الماضي بعد أن أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على بالتوغل في المنطقة الشمالية ردا على هجوم على قاعدة للجيش الاتحادي.