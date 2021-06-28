تحت عنوان "نرجع فرحتنا"، تنطلق الدورة الخامسة من ملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، في الفتره من 16 وحتى 23 نوفمبر 2021.

يلتقي "أولادنا" من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، حيث سيتم مشاركة الفرق الفنية - الإفريقية والصينية والعربية، وستكون روسيا هي ضيف شرف الملتقى.

من جانبها، أكدت سهير عبدالقادر رئيس مؤسسة أولادنا، أن الملتقى سيتم وفق إجراءات احترازية مشددة لمكافحة فيروس كورونا حرصا على سلامة المشاركين.

وأشارت إلى أن الملتقى يساهم بشكل كبير في نشر التفاؤل والحب، وكذلك دعم العمل الخيري، والتشجيع عليه في المجتمع، وكذلك الدور الترويجي للسياحة المصرية، حيث الاحتفاء بالوفود الأجنبية المشاركة ونشر صورة إيجابية وتصدير الصورة المناسبة التي تليق بمصر.