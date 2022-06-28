 القومي لحقوق الإنسان: الدولة تعمل على تيسير تقنين المنظمات الحقوقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القومي لحقوق الإنسان: الدولة تعمل على تيسير تقنين المنظمات الحقوقية


نشر في: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 9:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 9:43 ص

قال عزت إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه المنظمات الحقوقية خلال عملية تقنين أوضاعها بمصر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "المواجهة"، عبر فضائية ”extra news”، أن هذه المنظمات تتجه إلى وزارة الخارجية للحصول على تراخيص لتمويل الكثير من المشروعات بمصر، لافتًا إلى الدور الذي تقوم به الدولة في التحقق من ماهية بعض المنظمات والغرض من برامجها.

وأوضح أن العديد من المنظمات حريصة على عودة العمل على أرض مصر، منوهًا إلى إشادة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتطورات التي تحدث في مصر في هذا الملف.

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