القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

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بعث القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتـاج الحربي الفريق أول محمد زكي، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.

وجاء في برقية التهنئة:

"السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

بكل مشاعر الفخر والإعزاز أبعث إلى سيادتكم مهنئاً بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة التي قام بها جموع الشعب المصري العظيم لتصحيح مسار الوطن وإعادة بناء حاضره ومستقبله في يوم خالد من أيام الكبرياء الوطني.

لقد أكد الجيش المصري بقيادتكم الحكيمة انحيازه الكامل لإرادة الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه وتقدم رجاله الصفوف دفاعاً عن قدسية الوطن وسلامة أراضيه ولم يقبلوا إلا ما يحقق لمصر مصالحها القومية العليا والحياة الكريمة لشعبها العظيم.

ومع الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الخالدة فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون لسيادتكم وفائهم للمهام والمسئوليات التي يحملون أمانتها ، متمسكين بالمبادئ والقيم العريقة التي تحفظ للأمة المصرية قوتها وتماسكها وشموخ إرادتها الوطنية.

حفظكم الله وأيد خطاكم لما فيه الخير والرخاء لشعبنا العظيم وكل عام وسيادتكم بخير"

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.