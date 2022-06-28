«بيلد»: تضائل فرص بقاء مرموش في فولفسبورج

كشف تقرير صحفي ألماني، اليوم الثلاثاء، عن اقتراب رحيل عمر مرموش عن صفوف فولفسبورج في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مرموش كان قد أعير لصفوف شتوتجارت في الموسم الماضي وقدم مستويات رائعة للغاية، مما جعل مارسيل شايفر، المدير الرياضي لفولفسبورج يؤكد على عودته مجددًا للنادي في الأول من يوليو من العام الجاري.

وفقًا لصحيفة «بيلد» الألمانية، أصبح بقاء عمر مرموش في فولفسبورج بالموسم المقبل غير مؤكد في ظل القيادة الفنية لنيكو كوفاتش، المدير الفني الجديد.

وأوضحت «بيلد» أن فرص تواجد مرموش ضمن خطط كوفاتش ليست كبيرة، والأقرب هو رحيله مع دخوله لعامه الأخير في تعاقده مع فولفسبورج.

وأوردت الصحيفة الألمانية الشهيرة تصريحات كوفاتش الأولى فور توليه المسئولية الفنية لفولفسبورج والتي ألمح خلالها إلى رحيل 6 لاعبين من الفريق، قائلًا:" نريد العمل مع 22 لاعبًا بالإضافة إلى حراس المرمى، أكثر من ذلك سيكون أكثر من اللازم، لن نشرك 30 لاعبًا في معسكر الإعداد في 8 يوليو".

وأشارت «بيلد» إلى أن عمر مرموش ضمن اللاعبين المرشحين لمغادرة فولفسبورج وفقًا لتصريحات كوفاتش.

جدير بالذكر أن فولفسبورج قد تعاقد مع كوفاتش لقيادة الفريق في الموسم الجديد.