مسؤول أوكراني: 36 شخصا في عداد المفقودين بعد الهجوم الروسي على مركز تسوق

قال دميترو لونين حاكم منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا، إن 36 شخصا مازالوا في عداد المفقودين عقب هجوم روسي بصاروخ على مركز تسوق في مدينة كريمينشوك.

وكتب على تطبيق تيلجرام أن عمال الإنقاذ مستمرون في البحث تحت الأنقاض عن الضحايا، مشيرا إلى أن المئات من رجال الإغاثة مازالوا في موقع الهجوم.

ونشر صورا لرافعة تقوم بإزالة قطع كبيرة من الحطام المعدني.

وقال مسؤولون أوكرانيون، إن ما لا يقل عن 18 شخصا لقوا حتفهم في الهجوم الذي وقع أمس الاثنين.

واتهمت كييف روسيا بأنها وراء الهجوم، الذي وقع بعيدا عن الخطوط الأمامية للحرب.

ووفقا للقوات الجوية الأوكرانية فقد تم استخدام صواريخ جو-أرض من طراز "إكس-22" أطلقت من قاذفات "تو-22" بعيدة المدى من منطقة كورسك بروسيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال في البداية إن أكثر من ألف شخص كانوا في مركز التسوق عندما تعرض للهجوم.