الاتحاد المصري للتأمين ينظم الماراثون السنوي الثالث له

أعلن الاتحاد المصري للتامين عن تنظيمه للماراثون السنوي الثالث له بعنوان " نجري معا نحو بيئة أفضل وصحة مستدامة"، وسينطلق الماراثون وم السبت الموافق 2/7/ 2022 من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً بمركز شباب الجزيرة تحت شعار" المارثون الأخضر.. الطريـق إلي COP27 "، تحت رعاية كل من الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة.



وقال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن تنظيم الماراثون في نسخته الثالثة يأتي كجزء من مساهمات الاتحاد في مجال المسئولية الاجتماعية.



وأوضح، ان الماراثون هذا العام يهدف الى التوعية لمفهوم البيئة النظيفة والصحة المستدامة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية حول تغير المناخ لعام 2022 (COP 27)، وأيضا لزيادة الوعي التأميني والمشاركة في بناء نظام حياة يعتمد على "مجتمع صحي".



والجدير بالذكر، بأنه سوف يتم عقد مؤتمر صحفى يوم الاربعاء الموافق 29 من يونيو الساعة الثانية عشر ظهراً بالقاعة الرئيسية بوزارة الشباب والرياضة بحضور كل من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، و رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، و رؤساء شركات التأمين



ومن المتوقع مشاركة ما يقارب من 2000 مشترك هذا العام من العاملين بشركات التأمين وشركات الوساطة وغيرها من المؤسسات التي تعمل ضمن منظومة التأمين في مصر، ويضم الماراثون مجموعة من مسابقات العدو لكافة المشاركين ومضمار الموانع وأيضا منافسات بين العاملين بشركات التامين.



ويأتى تنظيم هذا الماراثون للمرة الثالثة في ضوء النجاح الذي حققه الاتحاد المصرى للتأمين من قبل في تنظيم هذا الحدث مرتين متتاليين في عامي 2018 و2019.