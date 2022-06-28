جماهير الزمالك تساند بن شرقي وتهاجم طارق حامد قبل مواجهة سيراميكا

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ساندت جماهير الزمالك لاعب الفريق أشرف بن شرقي، قبل مباراة سيراميكا كيلوباترا، المقامة على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدوري الممتاز.

وهتفت جماهير الزمالك قبل المباراة في المدرجات باسم بن شرقي كالتالي: «بنحبك يا بن شرقي»، وردد مشجعو الزمالك، هتافات لتحية بنشرقي "بنحبك يا بنشرقي"، ورد اللاعب التحية والتوجه للجماهير البيضاء.

كما هاجمت جماهير الزمالك لاعب الوسط طارق حامد، بعدما تردد عن تمرده ورفضه خوض المباريات منتظرا نهاية عقده بشكل رسمي.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد سيراميكا في المركز العاشر برصيد 26 نقطة.