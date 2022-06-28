ميقاتي: سنشكل حكومة لبنانية تستطيع أن تؤدي واجبها

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الجديدة ستستكمل ما بدأته الحكومة الماضية خاصة ما يتعلق بصندوق النقد الدولي وترسيم الحدود البحرية.

وقال ميقاتي، في تصريح اليوم بختام الاستشارات النيابية: "سنشكل حكومة تستطيع أن تقوم بواجبها، وتستكمل ما بدأته حكومتنا الماضية خاصة مع صندوق النقد الدولي وفي ما يتعلق بخطة الكهرباء وملف ترسيم الحدود البحرية. هذا كان مجمل المناقشات ".

وأضاف: "استمعت إلى النواب واستأنست بآرائهم وسنأخذ بقسم كبير من الحديث الذي قيل، والأهم أننا جميعاً نعرف الوضع السائد في البلد ونعرف أن النصائح والآراء التي أعطيت خلال المناقشات تصب في المصلحة الوطنية، ولو من زوايا مختلفة".

وأعلن أنه في النهاية المصلحة الوطنية ستتغلب على كل شيء".

واستكمل ميقاتي اليوم الاستشارات النيابية غير الملزمة التي بدأها أمس الإثنين لتأليف حكومة جديدة حيث التقى في المجلس النيابي عددا من الكتل النيابية والنواب المستقلين وفق برنامج حددته الأمانة العامة لمجلس النواب، للاطلاع على آرائهم المتعلقة بتشكيل الحكومة.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أجرى يوم الخميس الماضي استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف.

وكُلّف ميقاتي بتأليف حكومة جديدة بناءً على نتيجة الاستشارات النيابية، حيث حصل على 54 صوتاً من أصوات النواب.

وكانت حكومة نجيب ميقاتي السابقة التي تشكلت في العاشر من سبتمبر الماضي أصبحت حكومة تصريف أعمال بعد بدء ولاية مجلس النواب الجديد في 22 مايو الماضي .

وعلى الحكومة ، بعد التأليف،أن تنال ثقة المجلس النيابي بعد مناقشة بيانها الوزاري.