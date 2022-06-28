«دايملر تراك» تعتزم إنتاج شاحنات تعمل بالهيدروجين لمسافة ألف كيلومتر

تعتزم شركة "دايملر تراك" الألمانية للشاحنات إنتاج شاحنات تعمل بالهيدروجين لمسافة تصل إلى قرابة ألف كيلومتر.

وأعلنت الشركة في مدينة فورت آم راين جنوب غرب ألمانيا اليوم الاثنين أن من المنتظر ضخ هيدروجين سائل في خزانات الوقود حيث يتميز هذا الهيدروجين بكثافة طاقة أعلى من كثافة طاقة الهيدروجين في الحالة الغازية وهو ما سيجعل مدى سير الشاحنات أكبر.

وتمتلك "دايملر تراك" مصنعا كبيرا في مدينة فورت آم راين.

يذكر أن "دايملر تراك" بدأت بالفعل في تجريب أول دفعة من الشاحنات بخلايا الوقود حيث تهدف إلى طرح أساطيل تجريبية من شاحنات الهيدروجين في السوق في منتصف العقد الجاري، على أن تبدأ سلسلة الإنتاج من شاحنات خلايا الوقود في النصف الثاني من العقد كما أوضحت الشركة.

ويواجه قطاع صناعة الشاحنات ضغوطا من الاتحاد الأوروبي لدفع الشركات المصنعة إلى الامتثال لأهداف المناخ الملزمة حيث يطلب التكتل أن تقلل الموديلات الجديدة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تبلغ 15% في المتوسط بحلول 2025 على أن تصل هذه النسبة إلى ما لا يقل عن 30% بحلول عام 2030 مقارنة بانبعاثات عامي 2019/2020.

ومن الممكن أن تتعرض الشركات المصنعة لغرامات كبيرة في حال عدم التزامها بهذه التعليمات.

وتعول "دايملر تراك" في التحول من محركات الاحتراق إلى محركات جديدة على البطاريات وخلايا الوقود حيث تسعى الشركة إلى الوصول بنسبة الشاحنات الخالية من الانبعاثات إلى 60% من إجمالي مبيعات الشركة في نهاية العقد الحالي.

وتعد "دايملر تراك" واحدة من رواد صناعة الشاحنات في العالم ويعمل لديها أكثر من 100 ألف شخص.