مستشار ألمانيا: مجموعة السبع ستتصدى معا لأزمة الجوع في العالم

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ستتصدى معا لأزمة الجوع في العالم.

وفي ختام قمة المجموعة التي عقدت بقصر إلماو البافاري في جنوب ألمانيا، قال شولتس اليوم الثلاثاء إن أزمة الجوع "تحد تفاقم بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا".

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي: "لدينا حاليا 345 مليون شخص نعرف أنهم ليس لديهم ما يكفي لطعامهم، وهذا عدد يعادل أربعة أمثال عدد من يعيش في ألمانيا".

ورأى شولتس أن أزمة المناخ والجائحة وحرب روسيا على أوكرانيا فاقمت المشكلة مرة أخرى مشيرا إلى أن أزمة التغذية ولاسيما في العديد من الدول الافريقية أصبحت "تهديدا وجوديا، ولهذا السبب نعتزم التصرف وقد شكلنا لهذا السبب تحالفا عالميا للأمن الغذائي".

يذكر أن مجموعة السبع تعهدت في ختام القمة بتخصيص 4.5 مليار دولار أخرى للأمن الغذائي العالمي، في إطار مكافحة أزمة الجوع الوشيكة، كما دعت دول المجموعة روسيا في بيان إلى إنهاء حصار الموانئ الأوكرانية بدون شروط، ودعت دول المجموعة روسيا إلى الكف عن تدمير صوامع القمح والبنية التحتية الزراعية في أوكرانيا.

وفي المقابل، ترى منظمات تنموية أن ما تعهدت به مجموعة السبع غير كاف.