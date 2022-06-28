منشآت تخزين الغاز في ألمانيا ممتلئة بنسبة 60% مع اقتراب الشتاء

امتلأت منشآت تخزين الغاز في ألمانيا بأكثر من 60% حتى مساء الاثنين ، مما يمثل زيادة طفيفة في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى تعزيز إمدادات التخزين قبل فصل الشتاء وسط انخفاض عمليات التسليم من روسيا.

وأظهرت أرقام من شركة "جي آي إي" الأوروبية لتشغيل البنية التحتية للغاز أن منشآت التخزين الألمانية ممتلئة بنسبة 26ر60%، بزيادة 34ر0% عن يوم الأحد.

وتهدف الحكومة الألمانية إلى الوصول إلى 90% على الأقل من سعة التخزين بحلول بداية نوفمبر، على الرغم من أن قابلية ذلك للتنفيذ لا تزال موضع شك في ضوء الإمدادات المحدودة بشكل متزايد وحتى احتمال أن تنهي روسيا شحناتها من الغاز إلى ألمانيا بالكامل.

وتعوض منشآت تخزين الغاز عن التقلبات في استهلاك الغاز، وتعمل كحاجز مهم لسوق الطاقة. ومع ذلك ، حتى لو كانت منشآت تخزين الغاز ممتلئة تماما بحلول أواخر الخريف، فإن الاحتياطيات الموجودة فيها لن تكون كافية لغطية احتياجات ألمانيا خلال فصل الشتاء بأكمله.

وقدر رئيس وكالة الشبكة الاتحادية الألمانية، كلاوس مولر، أن منشآت تخزين الغاز في البلاد لن تلبي الطلب إلا لمدة شهرين ونصف الشهر في فصل الشتاء العادي دون تسليم الغاز الروسي.

ونتيجة لذلك، تسعى ألمانيا جاهدة للحصول على مصادر بديلة لواردات الغاز، مثل شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر محطات عائمة على ساحل بحر الشمال في البلاد.