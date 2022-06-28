 كييف تتسلم جثامين 46 جنديا أوكرانيا من روسيا - بوابة الشروق
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كييف تتسلم جثامين 46 جنديا أوكرانيا من روسيا

كييف (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 8:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 8:33 م

أفاد مسؤولون أوكرانيون بأن روسيا سلمت جثامين 46 جنديا أوكرانيا إلى كييف، ولقي العديد منهم حتفه خلال الدفاع عن مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول.

وقالت الوزارة الأوكرانية لإعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتا إن التسليم تم في منطقة زابوروجيا جنوب شرقي أوكرانيا.

وجاء في بيان: "استعادت أوكرانيا جثامين 46 من أبطال الدفاع ليتم دفنهم بطريقة تتسم بالتبجيل". ولقي 21 منهم في مصنع آزوفستال.

ولم تشر الوزارة إلى ما إذا كانت السلطات الأوكرانية سلمت جثامين جنود روسيين، ولم يرد تصريح من موسكو.

وأعلنت كييف أيضا عن تبادل أسرى.

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