كييف تتسلم جثامين 46 جنديا أوكرانيا من روسيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد مسؤولون أوكرانيون بأن روسيا سلمت جثامين 46 جنديا أوكرانيا إلى كييف، ولقي العديد منهم حتفه خلال الدفاع عن مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول.

وقالت الوزارة الأوكرانية لإعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتا إن التسليم تم في منطقة زابوروجيا جنوب شرقي أوكرانيا.

وجاء في بيان: "استعادت أوكرانيا جثامين 46 من أبطال الدفاع ليتم دفنهم بطريقة تتسم بالتبجيل". ولقي 21 منهم في مصنع آزوفستال.

ولم تشر الوزارة إلى ما إذا كانت السلطات الأوكرانية سلمت جثامين جنود روسيين، ولم يرد تصريح من موسكو.

وأعلنت كييف أيضا عن تبادل أسرى.