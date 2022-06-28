رئيس وزراء رومانيا: منشآت تخزين الغاز ممتلئة بـ41%

صرح رئيس الوزراء الروماني نيكولاي سيوكا، بأن بلاده تمكنت من ملء نحو 41% من سعة منشآتها لتخزين الغاز خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وأنها في طريقها للامتثال لطلب الاتحاد الأوروبي بملء حوالي 80% بحلول بداية الشتاء.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير الطاقة فيرجيل بوبيسكو القول، في تصريح مشترك مع سيوكا، إنه مع قيام شركة "البحر الأسود للنفط والغاز" بضخ المزيد من كميات الغاز من حقل جديد في البحر الأسود، فإن الحكومة لا تتوقع أية مشكلات في تأمين ما يكفي من غاز في المنشآت.

وقال سيوكا إن رومانيا تجري أيضا محادثات مع أذربيجان بشأن عقود غاز جديدة، ومع الولايات المتحدة بشأن إمدادات غاز مسال محتملة.

وقال مارك بيكوم المدير التنفيذي لشركة البحر الأسود إن الشركة تسلم نحو ثلاثة ملايين متر مكعب من الغاز يوميا لشركة "إنجي"، وأنه يجري توجيه الكميات حاليا إلى التخزين، بالنظر إلى انخفاض الطلب خلال الصيف.